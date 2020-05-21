Мясников: переболеть коронавирусом в России могли около 7 млн человек
Врач Александр Мясников заявил, что в России переболеть коронавирусом могли около 7 млн человек. Об этом пишет РИА «Новости».
Такое предположение он сделал на основании данных исследований во Франции и США.
Согласно последним данным, в России выявлено 317 554 случая CОVID-19. При этом 92 681 человек выздоровел, 3 099 скончались.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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