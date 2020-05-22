Почти 40 регионов России пострадали из-за паводка с начала года
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С начала текущего года оказались подтопленными территории 39 российских регионов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.
Сильнее всего пострадали Приволжский, Сибирский и Центральный федеральные округа, отметили в МЧС. В них были подтоплены одиннадцать, девять и шесть субъектов соответственно.
По данным МЧС, пострадали также Уральский (пять субъектов), Дальневосточный (четыре субъекта) Северо-Западный (четыре субъекта) федеральные округа.
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