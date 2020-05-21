Пассажиров в самолетах обяжут летать в масках и перчатках во время эпидемии

В Росавиации заявили о том, что пассажиров в самолетах обяжут надевать маски и перчатки в течение полета. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее требование, составленное в рамках совместной работы Росавиации и Роспотребнадзора, будет действовать до окончания эпидемии коронавируса нового типа COVID-19.

Кроме того, ведомства согласовали правила поэтапного выхода отрасли из режима ограничительных мер, установленных в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

Так, выход будет проходить в три этапа. В рамках первого этапа пассажирам будет разрешено находиться на борту в защитных перчатках и масках. Замена масок будет производиться экипажем самолета на рейсах, которые будут длиться более трех часов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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