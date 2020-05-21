Людей с выявленным иммунитетом к коронавирусу могут начать изолировать

В решениях работающего при департаменте здравоохранения Москвы Клинического комитета по борьбе с коронавирусом содержатся рекомендации по изоляции людей с выявленным в процессе тестирования иммунитетом к COVID-19. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о гражданах, которые до этого не переболели коронавирусом.

В протоколе решений комитета от 12 мая говорится, что при отрицательном результате теста на антитела пациенту стоит следовать общим правилам по предотвращению инфицирования. Однако в случае выявления антител к COVID-19 человек должен «соблюдать самоизоляцию две недели, если нет информации о ранее перенесенной новой коронавирусной инфекции».

Уточняется, что выявлять таких людей будут в ходе массового тестирования на антитела, которое было запущено в Москве 15 мая.

Согласно последним данным, в России выявлено 317 554 случая CОVID-19. При этом 92 681 человек выздоровел, 3 099 скончались.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Две тысячи москвичей сдали тест на иммунитет к коронавирусу

— Врач рассказала об опасности массового тестирования на антитела к COVID-19