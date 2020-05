Песков: публикуемые в РФ данные о смертности от коронавируса точны

Публикуемая в России информация о смертности от новой коронавирусной инфекции является точной. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о недостоверности российской статистики о жертвах COVID-19, сказал в комментарии американскому телеканалу CNBS.

По его словам, в России по этому поводу «ничего не скрывают».

Песков отметил, что причина смерти устанавливается путем проведения вскрытия. Он заявил, что это помогает «вести точные подсчеты» и определять причину смерти человека.

«В этом разница между Россией и многими западными странами, где не проводят патолого-анатомических исследований», — добавил Песков.

По последним данным, в России выявлено 308,7 тыс. случаев коронавируса нового типа, 2,9 тыс. смертей, 2,9 тыс. выздоровевших.

Ранее в изданиях The New York Times (NYT) и Financial Times появились материалы, утверждающие, что показатели смертности в России от коронавируса могут превышать официальные данные на 70%. Россия назвала статьи фейками, основанными на непроверенных данных.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

