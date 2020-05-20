В Роспотребнадзоре дали рекомендации по работе пляжей
Роспотребнадзор рекомендовал санитарно-курортным учреждениям, у которых есть пляжи, рассчитывать их вместимость с учетом необходимости поддержания социальной дистанции. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Так, шезлонги, раздевалки, ногомойки, кулеры с питьевой водой и другое пляжное оборудование необходимо расставить с соблюдением принципа социального дистанцирования. По возможности нужно нанести сигнальную разметку, информацию о необходимости соблюдения принципа социального дистанцирования надлежит разместить при входе на пляж.
Кроме того, необходимо рассчитать вместимость пляжа при соблюдении социальной дистанции, включив в указанный расчет площадь пляжа и длину уреза воды.
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