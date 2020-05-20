Демограф рассказал, какие регионы России ждет отток населения после пандемии

После пандемии россияне начнут переселяться в более развитые регионы. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат социологических наук, научный сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ Салават Абылкаликов.

«Учитывая, что главные причины миграции, как правило, экономические, логично предположить, что переезды будут совершаться из территорий с меньшими доходами туда, где они выше», — пояснил эксперт.

Он уточнил, что «центрами притяжения» станут Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, а также Калининградская и Белгородская области.

«Кроме того, притягивают переселенцев и городские агломерации — чем крупнее, тем, как правило, сильнее», — отметил демограф.

Наибольший отток населения ожидает регионы, которые больше остальных пострадают от падения цен на нефть.

«Это, конечно, газо- и нефтедобывающие субъекты федерации — такие, как Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа», — сказал Абылкаликов.

Он добавил, что нынешний кризис может затронуть и благополучные регионы страны.

«Миграции будут происходить уже по окончании пандемии и кризиса, так как во время экономических спадов люди переселяются менее интенсивно. Доходы могут упасть настолько, что все ресурсы и накопления будут исчерпаны и людям будет не на что переезжать», — заключил социолог.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's также заявляло, что в течение следующих нескольких лет Россия столкнется с ускорением оттока населения в экономически более развитые области.

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