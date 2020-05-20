Путин поручил разработать план по стабилизации ситуации с COVID-19 в Дагестане
Президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору разработать план по стабилизации ситуации с коронавирусом в Дагестане, сообщается на сайте Кремля.
«Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обеспечить проведение на постоянной основе мониторинга эпидемиологической ситуации на территории Республики Дагестан», — говорится в тексте поручения.
В Дагестане коронавирусом заразились 3 643, скончались 36 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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