Сильный циклон с мокрым снегом накроет Москву в четверг

Аномальное количество осадков в виде дождя и мокрого снега прогнозируют синоптики в Москве в четверг, 21 мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Прогнозируется аномальное количество осадков, местами может выпасть до 23-28 миллиметров, а это половина месячной нормы <...> Это будет самый холодный день текущего мая», - сказал Тишковец.

Он отметил, что температура воздуха в Москве не поднимется выше +8...+10°C и «по климату москвичи будут отброшены на 1,5 месяца назад».

Метеоролог также подчеркнул редкость подобных метеоусловий в данное время года. По его словам, осадки такой интенсивности случаются в этот день «лишь однажды в четверть века».

«Ближайшей ночью и в утренние часы четверга дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости», — добавил Тишковец.

По данным синоптика, снегопад пройдет в северных, северо-восточных, восточных и северо-западных районах Подмосковья