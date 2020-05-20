Голикова заявила о возможном снятии ограничений в 17 регионах

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 17 регионов страны могут начать смягчение введенных в связи с пандемией коронавируса ограничительных мер. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что такие выводы были сделаны исходя из коэффициента распространения вируса.

Так, по словам Голиковой, в целом в стране замечено замедление темпов прироста новых выявленных случаев COVID-19. Значительное снижение наблюдается в Москве.

При этом она отметила, что также остаются субъекты, в которых наблюдается некоторый рост заболеваемости. Речь идет о регионах, которые были вовлечены в эпидемиологический процесс с опозданием.

Согласно последним данным, в России выявлено 308 705 случаев CОVID-19. При этом 85 392 человека выздоровели, 2 972 скончались.

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