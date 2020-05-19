Во Франции основатель «желтых жилетов» подрался с ребенком

Во Франции полиция арестовала основателя движения «желтых жилетов» Эрика Друэ за драку с 13-летним мальчиком, информирует телеканал BFMTV.

Сообщается, что Друэ вмешался в ссору своей подруги и ее 13-летнего сына, из-за чего произошла «большая свалка».

Ранее Эрик Друэ был несколько раз арестован и оштрафован за нарушение правил поведения на митингах.

Протесты «желтых жилетов» начались в ноябре 2018 года. Минингующие требовали не повышать цены и налоги на топливо и бензин.

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