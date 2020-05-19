Самолет с 244 россиянами вылетел из Парижа в Москву

Самолет с 244 россиянами, осуществляющий вывозной рейс, вылетел из Парижа в Москву, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что сначала самолет сделает остановку в Санкт-Петербурге, а потом приземлится в Москве.

Из-за коронавируса 27 марта Россия закрыла границы. Власти организовали вывозные рейсы, чтобы вернуть россиян из-за рубежа.

В России выявлено почти 300 тысяч заражений коронавирусом, скончались 2837 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 18 тысяч россиян вернулись на родину вывозными рейсами

— Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения России в июле

— Минкомсвязь предупреждает об ужесточении проверок пассажиров вывозных рейсов