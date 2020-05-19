Первый вывозной рейс с россиянами из Франции готовится к отправке в Петербург

Первый вывозной рейс с россиянами на борту из Франции готовится к отправке в парижском аэропорту Руасси, пассажиры долетят до Санкт-Петербурга и Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на самолет смогли попасть лишь жители Москвы, Петербурга, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областей и Республики Карелия.

Всего было получено 317 заявлений на поездку, 22 человека получили отказ.

Некоторые россияне не смогли лететь по состоянию здоровья, в том числе из-за высокой температуры.

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