В Белоруссии за сутки выявили 936 случаев заболевания коронавирусом

В Белоруссии за сутки выявили 936 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минздрав страны.

Отмечается, что число заболевших COVID-19 в республике достигло 31 508.

С начала эпидемии в стране умерли 175 человек с положительным тестом на коронавирус, у них также были хронические заболевания.

Общее число выздоровевших в Белоруссии составило 10 620.

Также в республике всего было проведено 3 776 тестов на коронавирусную инфекцию.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число случаев COVID-19 в Белоруссии превысило 30 тысяч