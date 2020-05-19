В Белоруссии за сутки выявили 936 случаев заболевания коронавирусом
В Белоруссии за сутки выявили 936 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минздрав страны.
Отмечается, что число заболевших COVID-19 в республике достигло 31 508.
С начала эпидемии в стране умерли 175 человек с положительным тестом на коронавирус, у них также были хронические заболевания.
Общее число выздоровевших в Белоруссии составило 10 620.
Также в республике всего было проведено 3 776 тестов на коронавирусную инфекцию.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: