На Украине намерены продлить карантин до 22 июня со смягчающими мерами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного санитарного врача страны Виктора Ляшко.

По его словам, сейчас специалисты следят за ситуацией в Польше, которая похожа на украинскую по количеству тестирований на COVID-19.

При этом он отметил, что пока неизвестно, как инфекция будет вести себя летом, в теплую погоду.

«Мы до 22 июня будем продлевать карантин, но он будет адаптивный со смягчающими мерами, но все будет зависеть от эпидситуации», — пояснил Ляшко.

Также он подчеркнул, что карантин может быть отменен раньше при условии снижения количества новых случаев заболевания.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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