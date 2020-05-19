В России выявили 9263 случая коронавируса

В России за сутки выявили 9263 случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Таким образом, общее число случаев достигло 299 941.

За сутки зафиксировано 115 летальных случаев, выздоровели — 5921 человек.

Общее число умерших достигло 2837 человек, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 76 130 человек.

В мире к 19 мая зафиксировано 4 894 222 случая коронавируса нового типа, 320 181 из которых обернулись летальным исходом. Выздоровели 1 908 065 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 70 пациентов скончались в Москве от COVID-19

— В Минздраве назвали сроки улучшения ситуации с коронавирусом в России — Коронавирус диагностирован уже у шести депутатов Госдумы