Двое судей Мосгорсуда заразились коронавирусом

Медики обнаружили коронавирус у двух судей Мосгорсуда и двоих сотрудников аппарата ведомства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой.

«Два случая заражения коронавирусом выявлены у двух федеральных судей и еще у двоих сотрудников аппарата. Все заболевшие находятся на самоизоляции, они проходят лечение дома и уже идут на поправку», — сказала пресс-секретарь агентству.

Она отметила, что все заражения произошли на майских праздниках и инфицированные не успели вернуться на работу.

По словам пресс-секретаря, указанные судьи работают в уголовной и гражданской коллегиях.

Солопова также заявила, что в здании суда регулярно проходит дезинфекция и соблюдаются все предписания Роспотребнадзора по профилактике заражения коронавирусом.

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