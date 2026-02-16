На Западе объяснили выбор Женевы для переговоров по Украине

Guardian: на выборе Женевы для переговоров по Украине мог настоять Вашингтон

Выбор Женевы для трехсторонних переговоров между представителями России, Украины и США был, вероятно, «продиктован Вашингтоном». Об этом пишет британская газета The Guardian.

Издание отмечает, что выбор Женевы для переговоров знаменует собой первый случай встречи враждующих сторон на европейской территории. И на этой локации, вероятно, настоял Вашингтон, чтобы провести переговоры по Украине и по Ирану в одном месте, считает СМИ.

«Похоже, выбор Женевы был продиктован Вашингтоном. Посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые должны представлять США на переговорах с Россией и Украиной, планируют провести отдельные встречи с иранскими официальными лицами в этом же городе позднее», — пишет издание.

Ожидается, что встреча будет аналогична переговорам, прошедшим 4-5 в Абу-Даби, отмечает The Guardian. Также издание подчеркнуло, что «надежды на внезапный прорыв остаются низкими».

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями Украины, России и США состоится в Женеве 17–18 февраля. По словам президента Украины Владимира Зеленского, на встрече будет обсуждаться территориальный вопрос, который на данный момент является самым проблемным. Об этом же заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также СМИ сообщали, что 17 февраля в Женеве пройдут переговоры между представителями США и Ирана. А именно они состоятся в постоянном представителе Омана при Организации Объединенных Наций (ООН). РИА Новости писали, что переговоры по Украину и Ирану не будут иметь точек соприкосновения и не окажут влияния друг на друга.

