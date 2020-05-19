Более 70 пациентов скончались в Москве от COVID-19

За минувшие сутки еще 71 человек погиб от COVID-19 в Москве, сообщили в официальном Telegram-канале столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончался 71 пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов», — говорится в сообщении.

Общее число жертв коронавируса в российской столице достигло 1651. Днем ранее от инфекции погибли 77 человек.

В настоящее время в России выявлено более 290 тысяч случаев заражения коронавирусом

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ЦНИИ Роспотребнадзора: уровень циркуляции COVID в Москве сократился в 4-5 раз

— Вице-президент Южного Судана заразился коронавирусом

— Трамп анонсировал «важное объявление» о вакцине от коронавируса