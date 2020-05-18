В Аргентине число убийств женщин во время карантина оказалось самым высоким за 10 лет

Количество убийств женщин и девочек во время карантина, действующего в Аргентине уже почти два месяца, оказалось самым высоким за последние 10 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на ассоциацию по борьбе с насилием и жестоким обращением с женщинами «Дом встречи».

Там рассказали, что за 56 дней карантина было убито 45 женщин и четыре девочки.

В результате 61 ребенок и подросток остался без мамы, отметили в ассоциации.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что во время пандемии коронавируса число обращений о домашнем насилии увеличилось в 2,5 раза. По ее словам, в период пандемии ряд правозащитников фиксируют резкое увеличение числа обращений на горячую линию от жертв домашнего насилия со стороны супругов и самих актов проявления агрессии во Франции и Китае. Их рост в этих странах составил 30% и 25% соответственно.

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