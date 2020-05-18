На юго-востоке Москвы мужчина устроил стрельбу из окна дома
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На юго-востоке столицы мужчина открыл стрельбу из окна дома, передает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимира Васенина.
По его словам, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов вверх, предположительно, из охолощенного оружия.
На место происшествия выехал наряд сотрудников полиции, сообщил Васенин. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Пострадавших от выстрелов нет, уточнил он.
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