На юго-востоке Москвы мужчина устроил стрельбу из окна дома

На юго-востоке столицы мужчина открыл стрельбу из окна дома, передает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимира Васенина.

По его словам, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов вверх, предположительно, из охолощенного оружия.

На место происшествия выехал наряд сотрудников полиции, сообщил Васенин. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Пострадавших от выстрелов нет, уточнил он.

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