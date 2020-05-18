В Бразилии число случаев заражения COVID-19 превысило 240 тысяч

В Бразилии число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 240 тысяч. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.

По данным ведомства, в Бразилии выявлено уже 241 080 случаев заражения COVID-19, за минувшие сутки зарегистрировано 7 938 новых случаев.

Всего жертвами коронавируса в стране стали 16 118 человек. При этом число выздоровевших достигло 94 122.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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