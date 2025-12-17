Минфин допустил рост американского доллара до 133 рублей

Минфин: курс доллара к 2042 году может вырасти до 133,1 рубля

Курс американского доллара к 2042 году может вырасти до 133 рублей. Об этом говорится в материалах Минфина РФ к официальному Бюджетному прогнозу, передает ТАСС.

Ожидается, что в 2026 году среднегодовой курс доллара составит 92,2 рубля, в 2030 году — 104,9 рубля, в 2036 году — 118 рублей, а в 2042 году — 133,1 рубля.

Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Михаил Зельцер высказал мнение, что ослабление курса рубля к 2042 году на 66%, или около 4% среднегодовых напоминает долгосрочный таргет властей России по инфляции, отсюда и расчетный курс на будущее.

Аналитик отметил, что прогнозы, особенно такие долгосрочные, могут изменяться на основе переменчивой внешней и внутренней среды.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил «Газете.Ru», что в первом полугодии 2026 года рубль останется крепким, а доллар будет стоить около 80 рублей. По его словам, риски скачка доллара выше 90 рублей в начале года низкие.

