Рэпера Гуфа обвинили в грабеже

В суд поступило уголовное дело в отношении рэпера Гуфа (Алексей Долматов – настоящее имя). Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Долматова обвинили в грабеже по предварительному сговору с применением насилия. Как заявляет обвинение, во время отдыха в Апрелевке в Наро-Фоминском районе рэпер похитил у мужчины айфон и избил его. Утверждается, что артист бил по лицу потерпевшего, в то время как друг знаменитости скрутил ему руки.

Гуф получил подписку о невыезде. Правоохранители продолжают разбираться в этом деле. Прокуратура Московской области отметила, что Долматов и его приятель не признали вину. Уголовное дело направлено в Наро-Фоминский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

В ночь на 23 октября 2024 года рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевке. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Следствие проверяло версию о том, что музыкант с товарищем отобрали у пострадавшего телефон. Сам Гуф отрицал, что бил или обворовывал кого-то.

