Путин раскрыл планы России при отказе Киева от разговора «по существу»

Путин: ВС РФ добьются целей военным путем при отказе Киева говорить по существу
Александр Кряжев/РИА Новости

Если Киев откажется от разговора по существу, то Россия добьется освобождения исторических земель военным путем. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на коллегии Минобороны, его слова приводит РИА Новости.

«Если же противоборствующая сторона [Украина], их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», — подчеркнул президент.

Отдельно российский лидер отметил, что армия России имеет возможности для наращивания темпов наступления на стратегически важных направлениях спецоперации на Украине.

До этого Путин заявлял, что командующим группировками российских войск необходимо продолжить выполнение задач СВО в соответствии с замыслом, разработанным Генеральным штабом. Президент отметил, что действия российской армии не привязаны к каким-либо датам или событиям, а планируются исключительно исходя из военной целесообразности.

Ранее Путин заявил, что армия России завоевала инициативу по всей линии СВО.

