«Такого калибра нет и близко»: известный тренер о деградации в фигурном катании

Тренер Жулин: у нас были великие Трусова, Щербакова и Валиева, а сейчас нет

Известный российский тренер Александр Жулин заявил, что после пика спортивной карьеры Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Камилы Валиевой новых фигуристок сопоставимого масштаба не появилось, передает Sport24.

«Совсем недавно у нас были великие Трусова, Щербакова и Валиева. Причем важно, что их масштаб был связан не только с международными успехами, но и с личными качествами. Сейчас девушек такого калибра нет и близко», — сказал Жулин.

Петросян и Петр Гуменник завоевали олимпийские лицензии по итогам отборочного турнира Международного союза конькобежцев (ISU). 27 ноября МОК официально допустил фигуристов до участия в зимних Играх-2026. Оба спортсмена прошли необходимые проверки.

Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.

Международный союз конькобежцев одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Гуменника, Владислава Дикиджи, Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

Ранее Ягудин отметил деградацию женского одиночного катания в России.