На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд в Петрозаводске наказал бодибилдера за избиение соседа из-за протекающих труб

Карельский бодибилдер получил условный срок за избиение соседа, ставшего инвалидом
true
true
true
close
Соцсети

В Карелии известный бодибилдер избил соседа из-за протечки. Тот фактически стал инвалидомм, а виновнику дали условный срок, сообщает Gubdaily.

Еще в 2021 году известный бодибилдер из Петрозаводска Андрей Конах набросился на 58-летнего соседа Виталия Люрина из-за протекающих труб.

Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломом черепа в трех местах, контузией, переломом позвонка и гематомами по всему телу. Люрин до сих пор не восстановился, у него диагностировали психическое расстройство и частичную глухоту.

Знакомые Конаха считают, что во всем виноваты стероиды, которые спортсмен принимал, когда готовился к соревнованиям. Курс тестостерона часто провоцирует приступы неконтролируемой ярости у атлетов.

В суде Конах частично признал вину, но заявил, что лишь защищал квартиру от соседа, якобы пытавшегося проникнуть внутрь. Хотя судья не нашла доказательств того, что мужчина действовал в целях самообороны, ему дали три года условно с испытательным сроком в два года.

Кроме того, спортсмену запретили менять место жительства. По решению суда Конах также должен выплатить Люрину 300 тыс. рублей за моральноый вред.

Ранее россиянин избил соседа кастрюлей и ножкой стула из-за громкой музыки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами