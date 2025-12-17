Суд в Петрозаводске наказал бодибилдера за избиение соседа из-за протекающих труб

В Карелии известный бодибилдер избил соседа из-за протечки. Тот фактически стал инвалидомм, а виновнику дали условный срок, сообщает Gubdaily.

Еще в 2021 году известный бодибилдер из Петрозаводска Андрей Конах набросился на 58-летнего соседа Виталия Люрина из-за протекающих труб.

Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломом черепа в трех местах, контузией, переломом позвонка и гематомами по всему телу. Люрин до сих пор не восстановился, у него диагностировали психическое расстройство и частичную глухоту.

Знакомые Конаха считают, что во всем виноваты стероиды, которые спортсмен принимал, когда готовился к соревнованиям. Курс тестостерона часто провоцирует приступы неконтролируемой ярости у атлетов.

В суде Конах частично признал вину, но заявил, что лишь защищал квартиру от соседа, якобы пытавшегося проникнуть внутрь. Хотя судья не нашла доказательств того, что мужчина действовал в целях самообороны, ему дали три года условно с испытательным сроком в два года.

Кроме того, спортсмену запретили менять место жительства. По решению суда Конах также должен выплатить Люрину 300 тыс. рублей за моральноый вред.

Ранее россиянин избил соседа кастрюлей и ножкой стула из-за громкой музыки.