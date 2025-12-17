Путин заявил о значении «Буревестника» и «Посейдона» для России

Президент России Владимир Путин заявил, что крылатая ракета «Буревестник» и беспилотный подводный аппарат «Посейдон» обеспечат стратегический паритет и безопасность России на десятилетия вперед. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эти комплексы еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде. Обеспечат стратегический паритет, безопасность и глобальные позиции России на десятилетия вперед», — сказал глава государства в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

Россия в конце октября объявила об успешном завершении испытаний «Буревестника» — первой в мире крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, которая обеспечивает неограниченную дальность полета. У ряда западных стран разработка вызвала тревогу. В США ракету окрестили «маленьким летающим Чернобылем».

29 октября Путин сообщил о проведении испытаний безэкипажного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Он отметил, что дрон намного превосходит по мощности перспективную межконтинентальную ракету «Сармат», а также у него нет аналогов по скоростям и глубинам движения.

Ранее в НАТО выразили опасения из-за обновленного ядерного арсенала России.