В Алтайском крае задержали сектантов, «прокачивающих» предпринимателей

112: в Барнауле задержали сектантов, которые проводили тренинги для бизнесменов

В Алтайском крае правоохранители задержали сектантов-саентологов, которые проводили тренинги для предпринимателей. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«Следствие выяснило, что довольно известные и обеспеченные жители Барнаула Науменко К. и Ступарь А. уже давно состоят в американской секте Саентологов. Чтобы вовлекать в секту других, они решили организовать предпринимательскую деятельность ИП «НАУМЕНКО», — сказано в посте.

Так, под видом коучинга и консалтинга сектанты «прокачивали» персонал и руководителей крупных региональных предприятий. После сотрудники и руководители, по данным канала, могли быть подконтрольны сектантам.

Из сообщения следует, что 17 декабря у задержанных провели обыски по нескольким адресам их проживания и работы, во время которых силовики нашли религиозную символику, атрибутику нежелательных некоммерческих организаций и экстремистскую литературу. Возбуждено уголовное дело за организацию нежелательной НКО.

