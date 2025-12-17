На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Европейский политик заявил, что Россия не должна существовать

Глава группы ПАСЕ Булай признался, что не хочет существования России
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Румынский политик, один из руководителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Юлиан Булай признался, что «не хочет существования России» и желает ее раздробления по этническому признаку. Такое заявление он сделал во время разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые позвонили ему от имени неназванного украинского политика.

«Я считаю, что Российская Федерация — это искусственное государство, созданное из республик, которые в естественном состоянии не могли бы жить вместе», — сказал румынский политик.

По его словам, эти республики состоят из этнических групп, которые «не являются русскими, славянами и православными». Булай отметил, что многие из проживающих в РФ — мусульмане (татары, чеченцы) или выходцы из Сибири.

До этого пранкеры Вован и Лексус поговорили с экс-послом США в ООН и бывшей главой агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр от имени экс-президента Украины Петра Порошенко. Во время разговора с ними она дала критическую оценку ситуации на Украине, назвав ее «невообразимо плохой», и призналась в финансировании агентством украинских госорганов и программы децентрализации страны.

В ходе беседы Пауэр также заявила о непредсказуемости политики Вашингтона. По ее словам, США прекратили прямую бюджетную поддержку Киева, а ранее финансировали украинский бюджет на $1,5 млрд ежемесячно.

Ранее Вован и Лексус опубликовали пранки с советниками по нацбезопасности Байдена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами