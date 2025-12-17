Румынский политик, один из руководителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Юлиан Булай признался, что «не хочет существования России» и желает ее раздробления по этническому признаку. Такое заявление он сделал во время разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые позвонили ему от имени неназванного украинского политика.

«Я считаю, что Российская Федерация — это искусственное государство, созданное из республик, которые в естественном состоянии не могли бы жить вместе», — сказал румынский политик.

По его словам, эти республики состоят из этнических групп, которые «не являются русскими, славянами и православными». Булай отметил, что многие из проживающих в РФ — мусульмане (татары, чеченцы) или выходцы из Сибири.

До этого пранкеры Вован и Лексус поговорили с экс-послом США в ООН и бывшей главой агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр от имени экс-президента Украины Петра Порошенко. Во время разговора с ними она дала критическую оценку ситуации на Украине, назвав ее «невообразимо плохой», и призналась в финансировании агентством украинских госорганов и программы децентрализации страны.

В ходе беседы Пауэр также заявила о непредсказуемости политики Вашингтона. По ее словам, США прекратили прямую бюджетную поддержку Киева, а ранее финансировали украинский бюджет на $1,5 млрд ежемесячно.

Ранее Вован и Лексус опубликовали пранки с советниками по нацбезопасности Байдена.