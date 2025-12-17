Путин заявил, что бойцы СВО должны быть уверены в поддержке государства

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что необходимо продолжать работу по индексации денежного довольствия военных и обеспечению их жильем. Трансляция заседания велась в Telegram-канале Кремля.

«Каждый защитник Родины должен твердо знать, что государство предоставит ему и его близким всю необходимую социальную поддержку», — заявил он.

По словам главы государства, в данном вопросе «еще есть над чем работать».

В своем обращении президент РФ поблагодарил участников специальной военной операции (СВО) за героизм и самоотверженность. Путин также пожелал руководству, всему личному составу и гражданскому персоналу Минобороны РФ новых успешно выполненных задач на благо России и ее народу, для защиты суверенитета страны.

До этого глава государства заявлял, что командующим группировками российских войск необходимо продолжить выполнение задач СВО в соответствии с замыслом, разработанным Генеральным штабом. Он отметил, что действия российской армии не привязаны к каким-либо датам или событиям, а планируются исключительно исходя из военной целесообразности.

Ранее Путин заявил, что армия России завоевала инициативу по всей линии СВО.