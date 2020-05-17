В Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра

Бельгийские медики устроили «коридор позора» премьер-министру Софи Вильмес из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом, передает телеканал RTBF.

По его данным, Вильмес приехала в одну из больниц в Брюсселе, чтобы обсудить с медперсоналом вопросы, касающиеся борьбы с COVID-19. Ее встретили около 120 медиков, которые выстроились по обе стороны дороги у больницы. По мере приближения кортежа премьера сотрудники больницы поворачивались к машинам спиной.

В профсоюзе врачей пояснили, что медработники сделали это в знак недовольства решениями властей в условиях пандемии, в частности, распоряжением об обязательной сверхурочной работе медиков при недостаточной финансовой поддержке.

«Политики постоянно отворачиваются от нас, когда мы просим о помощи», — заявила одна из медсестер, отметив, что в настоящее время больницы испытывают острую нехватку персонала.

По последним данным, в Белигии выявлено 55 280 случаев заражения новым коронавирусом, умерли 9052 пациента.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.