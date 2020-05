Голикова: российские врачи не скрывают смерти от COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова опровергла сообщения в западных СМИ, что российские власти манипулируют статистикой смертности от коронавируса в стране. Об этом она заявила в интервью телепрограмме «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

«Конечно, есть рекомендации, но не надо даже думать, что, как вам сказать, что наши врачи пытаются каким-то образом скрыть COVID», — сказала вице-премьер.

Она добавила, что это совсем не про российских врачей.

По словам Голиковой, больницы с точки зрения поступления денег из Фонда обязательного медицинского страхования заинтересованы в постановке коронавируса, так как от этого зависит поступление денег на зарплату и лекарства.

Ранее Bloomberg выпустил статью с заголовком «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских». В материале говорилось, что уровень смерти от коронавируса значительно ниже, чем в Испании, при сравнимом числе заболевших. Также там отмечалось, что ВОЗ ведет с российскими властями «переговоры» об официальной статистике смертности от COVID-19, согласно которой в России от вируса умирают меньше человек, чем в среднем по миру.

Похожие статьи выпустили The Financial Times и The New York Times. В них утверждается, что Россия занижает данные по смертности от коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Bloomberg изменил название материала о смертности от коронавируса в России

— Роскомнадзор изучит материалы New York Times и FT на предмет фейков о коронавирусе в России