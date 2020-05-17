Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что всероссийский выпускной в вузах пройдет онлайн в первой декаде июля. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

«Мы совместно с Российским союзом ректоров и общественной организацией «Россия - страна возможностей» планируем в первой декаде июля провести впервые всероссийский выпускной», — сказал Фальков.

Министр добавил, что из-за коронавируса «в основной своей части он будет готовиться онлайн», однако если ситуация в регионах улучшится, то в некоторых из них параллельно смогут пройти и обычные выпускные.

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