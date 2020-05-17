Умер основатель крупнейшего новостного портала Белоруссии Юрий Зиссер

Умер основатель белорусского новостного портала TUT.BY Юрий Зиссер. Об этом сообщается в публикации портала.

Зиссер скончался на 60-м году жизни в Минске 17 мая после продолжительной болезни.

Уточняется, что в связи с эпидемиологической ситуацией прощание с предпринимателем пройдет в узком кругу.

«Семья Юрия Анатольевича просит почтить его память дома, а вместо цветов сделать пожертвование на борьбу с COVID-19», — говорится в сообщении.

Юрий Зиссер родился в 1960 году во Львове. Портал TUT.BY он основал в 2000 году.