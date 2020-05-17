Число выявленных случаев коронавируса в Грузии достигло 695

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у еще 12 человек в Грузии. Таким образом, общее число случаев составило 695, передает ТАСС.

Всего с начала пандемии выздоровели 425 человек, умерли — 12.

В стране из-за коронавируса продолжает действовать режим ЧП, введенный с 21 марта по 22 мая.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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