В Забайкалье потушили пожары на площади более 11 тысяч гектар

В Забайкальском крае лесопожарным формированиям удалось потушить восемь пожаров на общей площади более 11 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По состоянию на 8 утра по местному времени на территории края нет действующих пожаров. Отмечается, что ликвидировать возгорания удалось в том числе благодаря выпавшим осадкам за прошедшие сутки.

На данный момент локализован пожар в Крамском районе, его ликвидация продолжается. Там работает 85 человек и 13 единиц техники.

В пресс-службе отметили, что ситуация находится под контролем, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

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