Воробьев анонсировал скорый выход Подмосковья из ограничений

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье, вероятно, будет готово к частичному выходу из ограничений уже в понедельник, 18 мая.

Он уверен, что к завтрашнему дню регион будет соответствовать трем критериям, необходимым для частичного запуска экономики. Во-первых, ограничения начнут снимать, если коэффициент распространения коронавируса будет меньше единицы. Во-вторых, при достаточном уровне тестирования. «У нас все в порядке», — добавил губернатор. В-третьих, при наличии около 50% свободных коек в медицинских учреждениях для того, чтобы можно было лечить заболевших.

«Мы койки запускаем каждый день, поэтому, скорее всего, по всем трем показателям будем соответствовать к понедельнику», — цитирует Воробьева ТАСС.

По состоянию на 8.50 мск, в Московской области выявлено 26 462 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели свыше 2,7 тыс. пациентов, умерли — 262.

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