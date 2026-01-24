Размер шрифта
Общество

«Душа и уважение»: владелец пекарни «Машенька» назвал секрет вкусной выпечки

Хозяин пекарни «Машенька» Максимов рассказал, что вкладывает душу в свое дело
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов в беседе с РИА Новости признался, что главный секрет качественной и вкусной выпечки заключается в отношении к своему делу и людям.

По словам предпринимателя, важную роль играет искреннее отношение к работе и уважение как к покупателям, так и к сотрудникам.

«Главное, наверное, это вкладывать душу в свое дело, вкладывать душу в свою продукцию, которую ты предлагаешь людям. Относиться к людям с уважением», — объяснил он.

Максимов отметил, что коллектив чувствует такой подход и отвечает тем же, что в итоге отражается на качестве продукции, которую получает клиент.

Люберецкая пекарня «Машенька» получила широкую известность после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года. В ходе общения Максимов задал вопрос главе государства о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса.

Максимов также рассказал «Газете.Ru», что и его бизнес может закрыться уже в апреле-мае. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после этого заверил, что находится в контакте с подмосковными властями по вопросу пекарни.

Ранее владелец «Машеньки» пообещал расширить ассортимент после заказа для американского чиновника.

