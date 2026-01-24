Размер шрифта
Лукашенко «жестко» контролирует проверку готовности армии

Лукашенко держит на личном контроле ход проверки готовности в Вооруженных силах
Евгений Биятов/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает держать на личном контроле ход проверки готовности в Вооруженных силах. Об этом рассказал госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович, передает агентство БелТА.

«Президент на самом жестком контроле держит ход проверки, потому что военно-политическая обстановка и все, что складывается сегодня в мире, действительно предъявляет особое требование к боевой готовности соединений и воинских частей», — сказал он.

Госсекретарь рассказал, что Лукашенко регулярно заслушивает доклады о ходе проверки.

В декабре прошлого года ВС Белоруссии провели торжественную церемонию постановки на боевое дежурство новейшего российского ракетного комплекса «Орешник». В минобороны отметили, что районы его боевого патрулирования уже определены, однако не стали раскрывать подробностей.

Как пишет Reuters со ссылкой на аналитиков, дислокация в районе Кричева позволяет ракете покрывать практически всю Европу. Комплекс способен нести как обычные, так и ядерные боеголовки, а его скорость достигает 10 Махов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр обороны Белоруссии рассказал о милитаризации по периметру страны.

