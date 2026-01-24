Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

В России назвали главную цель усиления военного присутствия Европы в Арктике

Политолог Камкин: ЕС продолжает готовиться к конфликту с Россией
Ebrahim Noroozi/AP

Намерение Европейского союза (ЕС) усилить свое военное присутствие в Арктике является подготовкой к возможному конфликту с Россией. Такое мнение высказал политолог Александр Камкин в интервью «Ленте.ру».

По словам Камкина, речь идет не только о Гренландии, а о Балтийско-Арктическом бассейне, Скандинавии. Это отдельный интенсивный район для НАТО, где достаточно активно действует Великобритания, скандинавские страны, отметил эксперт.

Поэтому создание возможного очага напряженности на границах Североатлантического альянса и России именно в Арктике — это одна из стратегических целей, добавил Камкин. Он напомнил, что близ этого региона находятся Калининградская область и Мурманск, что дает возможность к перекрытию российских северных морей.

23 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз принял решение увеличить закупки вооружений и военной техники для боевых действий в Арктической зоне и, в том числе, закупить ледоколы.

Ранее в ЕС заявили о возвращении мышления времен холодной войны.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27698443_rnd_8",
    "video_id": "record::478bc35d-51aa-4b6f-9446-2f152bcfb994"
}
 
Теперь вы знаете
Вилка — орудие дьявола: 8 привычных вещей с захватывающей историей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+