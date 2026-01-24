В России назвали главную цель усиления военного присутствия Европы в Арктике

Намерение Европейского союза (ЕС) усилить свое военное присутствие в Арктике является подготовкой к возможному конфликту с Россией. Такое мнение высказал политолог Александр Камкин в интервью «Ленте.ру».

По словам Камкина, речь идет не только о Гренландии, а о Балтийско-Арктическом бассейне, Скандинавии. Это отдельный интенсивный район для НАТО, где достаточно активно действует Великобритания, скандинавские страны, отметил эксперт.

Поэтому создание возможного очага напряженности на границах Североатлантического альянса и России именно в Арктике — это одна из стратегических целей, добавил Камкин. Он напомнил, что близ этого региона находятся Калининградская область и Мурманск, что дает возможность к перекрытию российских северных морей.

23 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз принял решение увеличить закупки вооружений и военной техники для боевых действий в Арктической зоне и, в том числе, закупить ледоколы.

Ранее в ЕС заявили о возвращении мышления времен холодной войны.