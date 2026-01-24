«Готов физически и психологически»: как Медведеву бороться за победу на Australian Open

Тяжелая победа над Фабианом Марожаном и камбэк со счетом 0:2 не говорит о том, что Даниил Медведев испытывает проблемы, схожие с тем, что были в прошлом сезоне. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила бронзовый призер ОИ-2012, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова.

«Я, наоборот, вижу это позитивным звоночком при таких сложностях и очень хорошей игре соперника. Это был, наверное, лучший Марожан: он великолепно играл, хорошо развивал розыгрыш, активно выходил вперед на сетку. Ему очень везло с важными розыгрышами, где он цеплял сетку и мяч переваливался. Даня мчался на всех парах, но не мог никак этот мяч отыграть обратно.

Мне показалось, что это очень хорошее испытание для Дани, потому что на «Больших шлемах» нужно играть и придется играть пятисетовые матчи, делать камбэки. Значит, он готов физически и психологически. Готов двигаться дальше. Теперь у него будет новое испытание - впереди сложный соперник, молодой Тьен, которому он несколько раз проиграл в прошлом году. Если он сможет найти ключ к этому матчу, то тогда уже можно будет спокойно говорить, что Даня вернулся и готов идти на крупных турнирах до конца и бороться с лучшими игроками мужского тенниса», — полагает Петрова.

Ранее российская теннисистка проиграла бывшей первой ракетке мира на Australian Open.