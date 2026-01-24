Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Культура

Митя Фомин удивит откровениями: «Кто-то отвернется»

Певец Фомин выпустит мемуары о сцене и жизни за ней
Пресс-служба Мити Фомина

Российский певец Митя Фомин анонсировал выход своих мемуаров. О выпуске книги он рассказал подписчикам своего блога в одной из социальных сетей.

По словам Фомина, книгу он пишет уже четыре месяца. Он подчеркнул, что это не просто хроника событий, а работа про путь, внутренние повороты, «сцену и жизнь за сценой».

«Конечно, много историй, которые не смогу пока рассказать по разным причинам. Но то, что смогу, надеюсь, вас тронет», — сказал он.

52-летний артист предположил, что книга может понравится не всем.

«Может быть, кто-то удивится, может, кто-то отвернется, может, кто-то закроет эту книгу, но я все-таки верю в то, что она для вас станет вдохновением», — заключил он.

Накануне Лайза Миннелли записала первую за 13 лет песню с помощью ИИ — трек приурочен к выходу ее мемуаров. Музыку для композиции «Kids, Wait Til You Hear This» (то же название носят ее готовящиеся к выходу мемуары) написал искусственный интеллект. Разработкой музыки занималась компания ElevenLabs.

Ранее в России подвергли цензуре «Автобиографию без цензуры» Оззи Осборна.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27698353_rnd_7",
    "video_id": "record::c670af1f-ed4f-47ca-b8f6-c6f931abb366"
}
 
Теперь вы знаете
Вилка — орудие дьявола: 8 привычных вещей с захватывающей историей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+