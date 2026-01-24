Митя Фомин удивит откровениями: «Кто-то отвернется»

Певец Фомин выпустит мемуары о сцене и жизни за ней

Российский певец Митя Фомин анонсировал выход своих мемуаров. О выпуске книги он рассказал подписчикам своего блога в одной из социальных сетей.

По словам Фомина, книгу он пишет уже четыре месяца. Он подчеркнул, что это не просто хроника событий, а работа про путь, внутренние повороты, «сцену и жизнь за сценой».

«Конечно, много историй, которые не смогу пока рассказать по разным причинам. Но то, что смогу, надеюсь, вас тронет», — сказал он.

52-летний артист предположил, что книга может понравится не всем.

«Может быть, кто-то удивится, может, кто-то отвернется, может, кто-то закроет эту книгу, но я все-таки верю в то, что она для вас станет вдохновением», — заключил он.

Накануне Лайза Миннелли записала первую за 13 лет песню с помощью ИИ — трек приурочен к выходу ее мемуаров. Музыку для композиции «Kids, Wait Til You Hear This» (то же название носят ее готовящиеся к выходу мемуары) написал искусственный интеллект. Разработкой музыки занималась компания ElevenLabs.

Ранее в России подвергли цензуре «Автобиографию без цензуры» Оззи Осборна.