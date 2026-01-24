Орбан заявил о «наступлении» Украины

Украина активно вмешивается в выборы и угрожает Венгрии. Об этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан написал в соцсети X.

«Украинцы перешли в наступление. Они угрожают и открыто вмешиваются в венгерские выборы», — заявил он.

По его мнению, Киев хочет получить финансовые средства и как можно быстрее «прибиться» к Евросоюзу.

Однако Орбан подчеркнул, что у Будапешта есть право сказать «нет». Он добавил, что власти страны не хотят, чтобы деньги венгерских семей отправлялись на Украину, и не хотят быть «втянутыми в войну».

Парламентские выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля.

Правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» избрала Орбана в качестве кандидата от фракции на пост главы правительства на грядущих выборах. В голосовании также будут участвовать Петер Мадьяр от «Партии уважения и свободы», Ласло Тороцкаи от фракции «Наша Родина», Гергей Ковач от «Партии двухвостой собаки», Клара Добрев от «Демократической коалиции» и Имре Комьяти от «Венгерской социалистической партии».

Ранее Орбан пригрозил заблокировать выделение денег Украине через Евросоюз.