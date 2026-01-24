Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Орбан заявил о «наступлении» Украины

Орбан: Украина открыто вмешивается в венгерские выборы
Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Украина активно вмешивается в выборы и угрожает Венгрии. Об этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан написал в соцсети X.

«Украинцы перешли в наступление. Они угрожают и открыто вмешиваются в венгерские выборы», — заявил он.

По его мнению, Киев хочет получить финансовые средства и как можно быстрее «прибиться» к Евросоюзу.

Однако Орбан подчеркнул, что у Будапешта есть право сказать «нет». Он добавил, что власти страны не хотят, чтобы деньги венгерских семей отправлялись на Украину, и не хотят быть «втянутыми в войну».

Парламентские выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля.

Правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» избрала Орбана в качестве кандидата от фракции на пост главы правительства на грядущих выборах. В голосовании также будут участвовать Петер Мадьяр от «Партии уважения и свободы», Ласло Тороцкаи от фракции «Наша Родина», Гергей Ковач от «Партии двухвостой собаки», Клара Добрев от «Демократической коалиции» и Имре Комьяти от «Венгерской социалистической партии».

Ранее Орбан пригрозил заблокировать выделение денег Украине через Евросоюз.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27698239_rnd_2",
    "video_id": "record::75fb9665-2601-45b8-8768-fa4ececa9ccd"
}
 
Теперь вы знаете
Вилка — орудие дьявола: 8 привычных вещей с захватывающей историей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+