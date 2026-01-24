Мэр французского города на камеру снял флаг ЕС с флагштока

Мэр французской коммуны Магнанвиль Мишель Лебу снял флаг Евросоюза (ЕС) с флагштока у здания местной администрации. Это транслировалось в прямом эфире, сообщает RT.

По словам французского политика Флориана Филиппо, мэр Магнанвиля сделал это в знак солидарности с протестующими фермерами.

9 января COPA-COGECA (Общая конфедерация сельскохозяйственных кооперативов в ЕС) заявила, что Совет Евросоюза одобрил спорное соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР Южноамериканский общий рынок). Европейские фермеры выступают против договора, поскольку опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами и это приведет к дальнейшему снижению продаж сельхозпроизводителей ЕС.

Данное решение вызвало протесты аграриев по всей Франции. Так, сообщалось, что в рамках акции протеста французские фермеры въехали в Париж на тракторах. На пикете были замечены полицейские, однако они не препятствовали протестующим. Уточняется, что рабочие аграрной сферы недовольны соглашением о свободной торговле между странами ЕС и МЕРКОСУР. Фермеры-частники уверены, что этот документ ударит по сельскому хозяйству Европы.

Ранее Венгрия заявила о голосовании против соглашения между ЕС и МЕРКОСУР.