Зеленский после массированного удара ВС России напомнил Трампу о ПВО

Украинский президент Владимир Зеленский после массированного удара российских войск по объектам на территории Украины напомнил в своем Telegram-канале президенту США Дональду Трампу о достигнутых в ходе переговоров в Давосе договоренностях в области противовоздушной обороны.

«Рассчитываем на реакцию и помощь всех наших партнеров. Каждая ракета для Patriot, NASAMS, всех других систем помогает защищать критическую инфраструктуру», — написал он.

Зеленский также заявил, что нужно обязательно реализовать все, о чем удалось договориться с главой Белого дома по данному вопросу.

24 января в министерстве обороны РФ сообщили о ночном массированном ударе по объектам на территории Украины. Так, был поражен завод, производящий беспилотники, а также объекты энергетики, используемые в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. В ведомстве подчеркнули, что данные действия стали ответом на террористические атаки Киева по гражданским объектам России.

Ранее в Киеве и области ввели аварийные отключения света после ударов.