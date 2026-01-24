В Совфеде указали на «обнадеживающий знак» в трехсторонних переговорах в Абу-Даби

Решение делегаций России, США и Украины продолжить переговоры в Абу-Даби является обнадеживающим знаком. Об этом «Ленте.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, когда стороны встречаются, а далее по результатам первых контактов решают продлить свои встречи на какое-то время – «это обнадеживающий знак». Он может сигнализировать о том, что стороны «выходят на какие-то конкретные договоренности».

«Такова простая логика проведения дипломатических переговоров. Поэтому надежда на то, что они выйдут на конкретные договоренности, возрастает», — сказал Карасин.

24 января в Абу-Даби возобновились переговоры России и Украины. Источник РИА Новости сообщил, что новую встречу закрыли от прессы. Состоится ли пресс-конференция по итогам мероприятия, пока неизвестно.

23 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности. Российскую делегацию на переговорах возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков. Как для Москвы, так и для Киева вопрос о принадлежности Донбасса остается принципиально важным. Ожидается, что эта тема будет затронута на встречах в Абу-Даби. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ не увидели признаков к компромиссу на переговорах России, Украины и США в Абу-Даби.