14-летняя теннисистка дисквалифицирована за недостойное поведение

Спортивно-дисциплинарная комиссия (СДК) Федерации настольного тенниса России дисквалифицировала 14-летнюю Екатерину Дроздову за недостойное поведение во время тренировочных сборов. Информация об этом опубликована на официальном сайте федерации.

При этом в выложенном документе не указано, в чем именно заключалось недостойное поведение.

Спортсменка наказана отстранением на три месяца и условной дисквалификацией сроком на шесть месяцев начиная с 21 января 2026 года. Ее дело было основано на основании обращения, которое было направлено в СДК, а также видеозаписей, материал которых, по мнению Виктора Батова, входящего в комиссию, наносит существенный вред репутации настольного тенниса в стране и порочит звание игрока сборной.

Дроздова расположилась на четвертом месте в рейтинге Федерации настольного тенниса среди юниорок (спортсменки до 16 лет).

В 2022 году Европейский союз настольного тенниса (ETTU) отстранил российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В 2025 году Спортивный арбитражный суд признал, что это решение носило дискриминационный характер и постановил, что такое решение нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации.

