Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Экс-глава МИД Австрии объяснила стремление Трампа присоединить Гренландию к США

Кнайсль: Трамп при расширении США за счет Гренландии может попасть в учебники
Максим Блинов/РИА Новости

Единственное, чего добьется президент США Дональд Трамп в случае присоединения Гренландии к стране — попадет в учебники истории. Об этом в ходе дискуссии «Новая стратегия национальной безопасности США, ее значение для России и мира» заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, передает ТАСС.

«Единственное рациональное объяснение того, почему Трамп может пойти на такой шаг, заключается в следующем: он наверняка войдет в учебники истории как человек, увеличивший территорию США на 2 млн квадратных километров, а значит, он войдет в историю», — отметила дипломат.

Также она обратила внимание, что Вашингтон в Гренландии могут привлекать и ее ресурсы. По словам Кнайсль, на фоне рецессии появилась проблема — цены на сырьевые товары в мире снизились. Экс-министр выразила уверенность, что в ближайшее время эти цены не будут расти очень быстро.

«В такой ситуации странам с более высокими издержками на добычу — бурение, включая сложные технологии вроде гидроразрыва, обходится дороже, чем добыча в Саудовской Аравии или России — приходится тяжелее», — пояснила дипломат.

На этом фоне она задалась вопросом, что же на самом деле сможет сделать будущее правительство США с Гренландией, если она станет 51-м штатом.

24 января газета «Известия» сообщила, что Пентагон в новой оборонной стратегии признал Гренландию ключевой стратегической территорией, к которой должен быть гарантирован военный и коммерческий доступ.

Ранее Белый дом опубликовал сгенерированную ИИ картинку с Трампом и пингвином в Гренландии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27698341_rnd_7",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Вилка — орудие дьявола: 8 привычных вещей с захватывающей историей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+