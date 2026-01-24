Экс-глава МИД Австрии объяснила стремление Трампа присоединить Гренландию к США

Кнайсль: Трамп при расширении США за счет Гренландии может попасть в учебники

Единственное, чего добьется президент США Дональд Трамп в случае присоединения Гренландии к стране — попадет в учебники истории. Об этом в ходе дискуссии «Новая стратегия национальной безопасности США, ее значение для России и мира» заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, передает ТАСС.

«Единственное рациональное объяснение того, почему Трамп может пойти на такой шаг, заключается в следующем: он наверняка войдет в учебники истории как человек, увеличивший территорию США на 2 млн квадратных километров, а значит, он войдет в историю», — отметила дипломат.

Также она обратила внимание, что Вашингтон в Гренландии могут привлекать и ее ресурсы. По словам Кнайсль, на фоне рецессии появилась проблема — цены на сырьевые товары в мире снизились. Экс-министр выразила уверенность, что в ближайшее время эти цены не будут расти очень быстро.

«В такой ситуации странам с более высокими издержками на добычу — бурение, включая сложные технологии вроде гидроразрыва, обходится дороже, чем добыча в Саудовской Аравии или России — приходится тяжелее», — пояснила дипломат.

На этом фоне она задалась вопросом, что же на самом деле сможет сделать будущее правительство США с Гренландией, если она станет 51-м штатом.

24 января газета «Известия» сообщила, что Пентагон в новой оборонной стратегии признал Гренландию ключевой стратегической территорией, к которой должен быть гарантирован военный и коммерческий доступ.

Ранее Белый дом опубликовал сгенерированную ИИ картинку с Трампом и пингвином в Гренландии.