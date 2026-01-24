У Волочковой нашли крупный долг за коммуналку

Российской балерина Анастасии Волочковой грозит суд из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации издания, 50-летняя танцовщица с августа не оплачивает коммуналку за четырехкомнатную квартиру площадью 165 квадратных местро в историческом доме 1882 года постройки. Недвижимость в Петровском переулке в Москве артистка купила в 2001 году.

Сейчас, утверждает Shot, певица должна за ЖКУ 121 тысячу рублей.

Напомним, на днях экс-прима Большого театра отметила юбилей — ей исполнилось 50 лет. В начале нулевых она по праву считалась одной из самых ярких звезд российского балета, получала престижные премии и выходила на главные сцены мира, однако сегодня ее имя все чаще звучит в новостях из-за громких скандалов и резонансных высказываний. С чего начала свой путь к славе Анастасия Волочкова и чем она занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

